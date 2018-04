Grenswachters klaar voor duel met Clinge: 'Dit is het meest turbulente seizoen'

Idealist Hawar Mouhidinne: 'Dingen gezien die je als kind niet mag meemaken'

10:09 Sinds jaar en dag is Hawar Mouhiddine (30) belangrijk voor DHV, als aanjager op het veld en lolbroek in de kleedkamer. Als vrijwilliger voor Unicef vertelt hij op scholen en in het bedrijfsleven geregeld over zijn vlucht uit Iraaks Koerdistan en hoe hij hier een nieuw leven opbouwde.