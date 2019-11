Grenswachters houdt koploper ODIO in evenwicht

ODIO - Grenswachters 2-2 (1-1) 1-0 Damian Elenbaas, 1-1 Nicky Verboven (pen.), 1-2 Senne Scheeren, 2-1 D. Elenbaas.

Beide trainers konden leven met de uitslag, al was ODIO-trainer Peter van Oirschot duidelijk in zijn mening over de leidsman; “De scheidsrechter heeft wel invloed gehad op deze uitslag, een gelijkspel waar ik op zich wel mee kan leven. De strafschop voor de 1-1 werd wel heel makkelijk gegeven terwijl hij ook in andere situaties aan beide zijden niet helemaal duidelijk was. Verder was het een echte derby met veel strijd en twee gelijkwaardige ploegen”.