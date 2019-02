Grenswachters en DSE maken negentig minuten niet vol

GESTA - Achtmaal 3-1 (1-1) 0-1 Dave Schoenmakers, 1-1 Juul van Rijsbergen, 2-1 Frits Verheijen, 2-1 Van Rijsbergen. ,,Het was een wedstrijd die wij niet hadden hoeven verliezen. Tot Alex Luca die rode kaart kreeg, was er niks aan de hand. Dit was het kantelpunt in de wedstrijd. Wij zitten nu met een kater’', analyseert Achtmaal-trainer John van Aert.

Grenswachters - DSE 3-3, gestaakt (3-3) 0-1 Pjotr Hendrickx, 1-1 Mark Leenaarts, 2-1 Nicky Verboven, 3-1 Ronald Clarijs, 3-2 Grenswachters (e.d.), 3-3 Cas Nooren (pen). Volgens Patrick Arnouts, de trainer van Grenswachters, was er aan het slot van de eerste helft wel wat tumult aan de zijlijn omdat de arbiter veel tijd bijtrok. Arnouts: ,,Maar dit stelde niet veel voor. Pas toen wij uit de kleedkamer kwamen om aan de tweede helft te beginnen, hoorden we dat de scheidsrechter niet verder wilde spelen. Beide ploegen waren verbaasd.’’

Noordhoek - RSV 0-2 (0-1) 0-1 Joeri Nooijens, 0-2 Richard Schijven. RSV-trainer Marco Klijs is trots op het resultaat van zijn ploeg. ,,We hebben wederom de nul gehouden en kunnen spreken van een zakelijke overwinning met als kers op de taart een absolute wereldgoal van Richard Schijven".

Wernhout - DIOZ 1-1 (0-1) 0-1 Ronald van Hooff, 1-1 Mathieu Rombouts.

Volgens Wernhout-trainer Marc van der Linden speelde zijn ploeg de slechtste eerste helft van dit seizoen. ,,DIOZ kwam op voorsprong door geklungel van onze keeper en laatste man. Na een donderspeech in de rust kwam het herstel en hebben we nog een gelijkspel in de wacht gesleept.’' DIOZ-trainer Cornee Willemsen deelt de mening van zijn collega: ,,In de eerste helft waren wij beter, maar na rust had Wernhout het overwicht. De uitslag is terecht.”