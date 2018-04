Grenswachters door oog van naald, Vivoo pakt punt tegen Koewacht

Vivoo - Koewacht 1-1 (1-0) 1-0 Dimitri Ceuppens, 1-1 Bram Reijnders (eigen doelpunt).

Vivoo kwam voor het eerst sinds 18 februari weer in actie. ,,Het eerste halfuur hadden we het betere van het spel", zag Vivoo-trainer Rudo Gommers. ,,Ronny Bolders had ons op 2-0 kunnen zetten, maar miste. De tweede helft was allesbehalve goed. Het is belangrijk dat we de voorsprong op Nieuw Borgvliet vasthouden."