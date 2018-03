Grensrechter Kruisland deelt kopstoot uit aan VOAB-aanvoerder, wedstrijd gestaakt

zondag 2eHet duel tussen VOAB en Kruisland werd in de rust al gestaakt. Aanleiding hiervoor was dat de grensrechter van Kruisland een kopstoot had uitgedeeld. Madese Boys haalde uit tegen laagvlieger Unitas '30. Op De Schietberg werd het 6-1.

Cluzona-Beek Vooruit 2-3 (1-3) 0-1 Loek Schalk, 1-1 Ruben Maas, 1-2 Loek Schalk, 1-3 Lex Heijmans, 2-3 Maas.

,,Moeizaam," zo betitelde Beek Vooruit-trainer Arno Gabriels de zege. ,,We speelden de tweede helft tegen tien man, maar maakten steeds de verkeerde keuzes. Cluzona domineerde de tweede helft. Al met al ben ik blij met deze overwinning."

De strijd tussen de goalgetters Schalk en Maas eindigde gisteren in een gelijkspel, een score die de thuisclub gezien het spelbeeld wellicht ook had verdiend. Met name de paal stond een beter resultaat in de weg. De bezoekers, veruit het doeltreffendst in de tweede klasse, blijven door de zege bovenin meedraaien.

Madese Boys-Unitas '30 6-1(2-1) 0-1..., 1-1 Hovsep Manukjan, 2-1, 3-1 en 4-1 Bjorn de Bruijn, 5-1 en 6-1 Manukjan.

Een ruime overwinning voor Madese Boys met twee hattricks. ,,Het was knap dat we nog voor rust de achterstand ombogen. Na rust liepen we snel uit en was de wedstrijd snel gespeeld."

MOC '17-SCO 1-0 (1-0) 1-0 Gijs Wijnmaalen.

,,Het was slecht," vond SCO-trainer Dion Schuurmans. ,,Je weet dat zij gevaarlijk zijn met vrije trappen en corners door de terugkeer van John van Loenhout. En juist uit zo'n moment scoren ze."

Rijen - Zundert 2-1 (0-0) 1-0 Freek Trommelen, 2-0 Thom Avontuur, 2-1 Joey Jacobs (eigen doelpunt).

De winst van Rijen stond al vast. Ook toen verdediger Joey Jacobs in blessuretijd ongelukkig in eigen doel kopte. Rijen won van Zundert, met 2-1 omdat Freek Trommelen een door Zundert betwiste penalty binnenschoot en Thom Avontuur nog geen twee minuten later de knock-out uitdeelde.

Rijen-trainer Max Raeven vond de zege verdiend, zeker omdat zijn ploeg in een saaie wedstrijd het meest voor de winst was gegaan. ,,Zo goed staan we er niet voor op de ranglijst. Net als Zundert trouwens. Wie dan het meeste risico neemt krijgt de punten."

Moerse Boys-Zeelandia Middelburg 3-1 (2-0) 1-0 Sjors Goossens, 2-0 Pim Goossens, 3-0 Daan van den Broek, 3-1.

Moerse Boys-trainer Jurgen Arnouts: ,,Over heel de wedstrijd een dik verdiende overwinning. We begonnen sterk en scherp. Na de 3-0 zijn we iets gaan verslappen, maar nooit echt in de problemen gekomen."

VOAB - Kruisland 0-0* (0-0) gestaakt in de rust.

,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt", zei trainer William van Overbeek, die bijna zelf slachtoffer werd van de grensrechter die even daarvoor aanvoerder Casper van Beers een kopstoot gaf. ,,Ik snap heel goed dat de scheidsrechter het duel staakte. Hij wist niet wat de tweede helft nog zou brengen."