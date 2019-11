Grensrechter krijgt rood bij HVV'24-Steenbergen, Zundert maakt einde aan doelpuntendroogte

DSE - Victoria’03 1-4 (1-4). 1-0 Cas Nooren, 1-1 Jordi Nijs, 1-2 Ali Boukayouht, 1-3 Jari Voeten, 1-4 Boukayouht.

,,Het was niet de week van DSE”, doelde DSE-trainer Willem Lambregts op de doordeweekse bekernederlaag tegen Unitas’30 (1-8, red.). ,,Na de 1-0 hield het bij ons vrij snel op. Na rust speelden we nog 4-2-4 om de aansluitingstreffer te forceren, maar ook daar kwamen we niet bij in de buurt van hun doel.” Victoria’03-trainer Danny Mathijssen was blij dat zijn ploeg weer won in competitieverband. ,,We waren vrijwel heel de wedstrijd de baas, maar misten uiteindelijk nog veel om helemaal over DSE heen te lopen”

MOC’17 - Philippine 3-2 (2-0). 1-0 Jacob Koevoets, 2-0 Hein Loman, 2-1 Joey Walhout, 3-1 Milad Najib, 3-2 Niels van Holst.

MOC’17-trainer Ger Musters zag zijn ploeg voor rust vergeten de genadeklap uit te delen. ,,We staken er voor rust veel meer energie in dan Philippine, jammer dat die 3-0 niet viel. Na rust kwam er een sterker Philippine het veld op. Ze kwamen weliswaar terug tot 3-2, maar echt benauwd kregen we het vervolgens niet meer.”

Gastel - Hoeven 1-1 (0-1). 0-1 Arjan Braat, 1-1 Wesley Forster.

,,Hoeven leunde op de ijzersterke verdediging, dat deden ze goed”, aldus Gastel-trainer Johan van Batenburg. ,,Na onze gelijkmaker, vlak voor het einde, waren er veel opstootjes die voetballen onmogelijk maakte.” Hoeven-trainer Eric Koenraads loofde zijn verdediging. ,,Jammer dat we de tweede helft aanvallend veel te weinig brachten.”

Schijf - RBC 1-2 (1-1). 1-0 Nick van Dijk, 1-1 Jari Rommens, 1-2 Bilal Dadi.

Schijf-trainer Jan Hereijgers sprak achteraf van ‘een zure nederlaag’. ,,De ontlading bij RBC was groot in de slotminuten, dat beschouwde ik als een positief punt. RBC had veelal het balbezit, maar echt grote kansen bleven uit.”

HVV’24 - Steenbergen 0-0.

In Hulst kreeg de grensrechter van de thuisploeg rood nadat hij de bal wegschopte en zijn vlag weggooide. ,,Door zijn vlagsignalen werd ons doelpunt onterecht afgekeurd en stonden we twee keer zogenaamd buitenspel”, zag Steenbergen-trainer Robin Borremans. ,,We krijgen steeds meer kleur op de wangen, we komen eraan.”

Zundert - VVR 2-1 (1-0) 1-0 Mike Daemen, 1-1 Tim Englebert, 2-1 Jolan Gooskens.

Het cliché van slecht voetbal bij een derby werd andermaal bevestigd. Toch was het genieten in Zundert. Want in het foutenfestijn kregen de twee ploegen kans op kans, nagenoeg eerlijk verdeeld. Al na tien minuten schoot Mike Daemen de thuisploeg op voorsprong.

Als VVR in de tweede helft op jacht gaat naar de verdiende gelijkmaker, valt ‘ie aan de andere kant. Tim Englebert tikte binnen na een assist van Fabian Nelemans. Een knotsgekke 70ste minuut volgde. De strafschop voor VVR was dé kans om de wedstrijd te kantelen. Doelman Thomas van Nederkassel stopte de inzet van Joris van den Ham echter. Jolan Gooskens zorgde niet veel later voor de aansluitingstreffer waarbij het publiek nog een spannend slotkwartier kreeg voorgeschoteld. Maar na 99 minuten voetbal floot de arbiter het voetbalspektakel af.