Grasmeester Victoria’03 kijkt ogen uit: ‘Griekse miljonairs kwamen vol bombarie binnen’

Het is een heerlijke entree, op sportpark Albano in Oudenbosch. Ondanks de langdurige droogte, die West-Brabant de afgelopen weken teistert, ruikt het bij binnenkomst naar het vers gemaaide gras. Voor de voetbalfetisjisten een absolute pre bij beoordeling van een voetbalaccommodatie. En blijkbaar ook voor internationale betaald voetbalorganisaties, die de weg naar Oudenbosch massaal gevonden hebben.

Het hoofdveld van Victoria’03 heeft op het eerste oog niets weg van het speelterrein van een derdeklasser. Het is alsof de grasmeesters van Feyenoord richting Gemeente Halderberge getransfereerd zijn. Er wordt ziel en zaligheid gestoken in het onderhoud van de natuurgrasmat. In tegenstelling tot de situatie van veel collega-clubs, waar in gemalen rubber een noodoplossing is gevonden om te snijden in de onderhoudskosten.

Een van de drijvende krachten achter de fabelachtige natuurgrasmat is 'grasmeester' Jesper Aarsman. Hij maakt, samen met collega Kevin van Ham, van het Oudenbossche sportpark een behoorlijk serieus project. ,,Iedere dag wordt hier aan het veld gewerkt. Maaien, beregenen en delen opnieuw inzaaien. En zodra er op gespeeld is, herstellen we alles weer. Het levert inderdaad een aardige buil werk op. Vaak anoniem en buiten zicht, want het draait om de bespelers van het veld."

Duel tussen Grieken en Belgen

Dat de strakke grasmat een absolute pre is, moet ook de gedachtegang bij de beleidsmakers van internationale betaald voetbalorganisaties zijn. Want ondanks het feit dat er gedurende het amateurvoetbalseizoen slechts voetbal in de derde klasse plaatsvindt, hebben diverse Europese clubs de weg naar Albano inmiddels gevonden.

Zo vond afgelopen week een besloten duel plaats tussen een Griekse topclub en een Belgische traditievereniging. PAOK Saloniki, waar in het verleden Huub Stevens nog aan het roer stond, ontmoette FC Antwerp. ,,Fantastisch. Er mocht niet over het duel gecommuniceerd worden, vanwege mogelijke toestroom van hooligans. Anders had er zo een paar duizend man langs de lijn gestaan. Maar je merkt aan alles wat zich om die spelers heen beweegt dat het twee grote clubs zijn. Er hing een bepaalde spanning."

Haspel in het Grieks

Vooral de Grieken waren nadrukkelijk aanwezig in Oudenbosch. ,,Vol bombarie kwamen ze aan, met een gigantische bus. Gevuld met Griekse miljonairs. En toen vormden zich steeds een aantal teammanagers om ons heen, die luidkeels in eigen taal, onderbroken door een aantal gebrekkig Engelse woorden, eisen stelden over het veld."

Hoewel de Oudenbossche grasmeester graag zijn graag geziene bezoekers tegemoet kwam, was het lastig communiceren. ,,Kijk, die Grieken waren gewend dat het veld constant gesproeid werd. En terwijl ze dat eisten, moest ik duidelijk maken dat ik ongeveer drie kwartier nodig heb om de haspel het gehele veld over te trekken." Het belooft wat voor de komende week, als het eveneens Griekse FC Aris een aantal dagen gebruik komt maken van de voorzieningen van Victoria'03. Daarnaast komt het Kroatische Lokomotiv Zagreb naar Oudenbosch.

NAC