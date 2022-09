Grad Damen vindt nieuwe club op deadline day: Bredanaar vergezelt Wout Neelen bij amateurclub

Bij ASWH speelt ook Wout Neelen, het NAC-talent dat vorig jaar nog wat wedstrijden in de eerste divisie speelde maar daarna uit zijn contract liep. ASWH is het seizoen in de derde divisie (zaterdag) begonnen met vier punten uit twee wedstrijden.

Damen doorliep de jeugdopleiding van NAC en maakte er zijn debuut op 23 oktober 2015. Hij schopte het tot 25 wedstrijden voor NAC, waarin hij één keer scoorde. Verder speelde hij nog voor Helmond Sport en TOP Oss. Een langer profverblijf zit er na zijn aflopende contract niet in. ASWH is in zijn nopjes, valt te lezen in het persbericht: ,,De TC is verheugd dat de Bredanaar deze keuze heeft gemaakt, omdat hij met zijn kwaliteiten en ruime ervaring in het profvoetbal een toegevoegde waarde vormt.”