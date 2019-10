Grace Kitenge van schlemiel naar held bij Klundert, Tholense Boys wint derby tegen NOAD'67 pas in blessuretijd

zaterdag 3BDrie keer scoren waarvan twee keer in het verkeerde doel. Het overkwam Klundert-aanvoerder Grace Kitenge. Dankzij zijn derde (en eerste juiste) treffer pakte Klundert een punt mee uit Willemstad. Tholense Boys is als enige nog zonder puntenverlies al had het daarvoor het nodige geluk in Sint-Philipsland.

WHS - De Fendert 3-0 (2-0) 1-0 Jeremy de Witte, 2-0 Joost van Dijke, 3-0 Jasper Gunter.

WHS-trainer Leon de Witte zagen een verdiende winnaar. ,,Onze manier van voetballen stemde me positief.” De Fendert-trainer André Maas kon het niet mooier maken dan het was. ,,We kwamen er niet aan te pas. WHS strafte ons een paar keer goed af en liet na vaker te scoren.”

De Jonge Spartaan - Halsteren zat. 1-4 (0-2) 0-1 Mike de Nijs, 0-2 Roy van Gils, 1-2 Pim Grootenboer, 1-3 De Nijs, 1-4 Twan van Mechelen.

,,We lieten de tegenstander kort na rust onnodig terug in de wedstrijd komen. Gelukkig stond doelman Ronald van Leeuwen in die fase op de goede plek”, zag Halsteren-trainer Remco van Haaren.

Kogelvangers - Klundert 2-2 (0-1) 0-1 Jeffrey van Wingerden, 1-1 en 2-1 Grace Kitenge (e.d.), 2-2 Kitenge.

Klundert haalde opgelucht adem met de gelijkmaker van Grace Kitenge in de blessuretijd. ,,Uiteindelijk waren wij de gelukkigsten”, weet Klundert-trainer Marco van Dijnsen. ,,Ik dacht aan mijn spelers te zien dat ze er na de 2-1 niet meer in geloofden, maar ik zat mis.”

Seolto - Duiveland 0-4 (0-1).

Seolto miste door omstandigheden tien potentiële basisspelers. ,,Doelman Ruud Hendrikx had een crematie waardoor voetbal even logischerwijs bijzaak is. Als onze selectie compleet is, gaan we heus wel onze punten pakken”, aldus Seolto-trainer Jack Beusenberg.

Prinsenland - ZSC’62 3-1 (0-0) 0-1 Robin Provoost, 1-1 Brandon Jansen, 2-1 Pieter van Est, 3-1 Jonathan Franceska.

Prinsenland-trainer Natalino Storelli zag een rare wedstrijd. ,,Davey van Merriënboer kreeg voor rust rood, kort na rust kwamen zij onterecht op voorsprong. Daarna toonden we karakter en kregen we de tegenstander op de knieën. Ook met tien bleven we het mooiste voetbal spelen”, aldus Storelli.

NOAD'67 - Tholense Boys 1-3 (1-1) 1. Joost de Witte 1-0, 44. Lars Steijn (e.d.) 1-1, 90+2. Remi Capelle 1-2, 90+4. Youri Boudou 1-3.

De Thoolse derby tussen NOAD'67 en Tholense Boys had alle ingrediënten die een derby nodig heeft: slecht voetbal, veel (te) harde overtredingen, gele en rode kaarten en een climax op het einde. Op het moment dat bij Tholense Boys niemand meer in een goed eind geloofde, kopte invaller Remi Capelle zijn ploeg op voorsprong. Miscommunicatie achterin bij NOAD'67 zorgde ervoor dat Youri Boudou de eindstand op 1-3 mocht bepalen.