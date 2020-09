Goveia matchwinnaar voor Kruisland in Roosendaal, tien doelpunten in Prinsenbeek bij Beek Vooruit - VOAB

zondag 2EHet was een ouderwets doelpuntenfestival in Prinsenbeek bij Beek Vooruit waar tegenstander VOAB graag aan meedeed. Jeremy Goveia was de matchwinnaar bij Roosendaal - Kruisland, terwijl Bavel-spits Niek Akkermans dezelfde rol op zich nam door iets verderop een hattrick te maken tegen RBC. TSC moet nog een week wachten op de eerste competitiegoal van aanwinst Tom Rijvers.

Uno Animo - Madese Boys 1-1 (0-0). 0-1 Jens Verschuren, 1-1 Uno Animo.

,,Een déjà-vu", zag Madese Boys-trainer Dion Schuurmans. “Evenals vorig seizoen krijgen we in blessuretijd de gelijkmaker om de oren, ditmaal nadat een hoekschop via het achterhoofd van een speler binnen viel. Heel zuur, omdat we eerder al paal en lat raakten.”

TSC - Rijen 0-0.

De eerste 45 minuten van het nieuwe seizoen in Oosterhotu waren vooral erg slecht. Enerverend waren nog wel de woede-uitbarstingen van de Rijense puntspeler Freek Trommelen, die meerdere keren in zijn eentje de Oosterhoutse verdediging afjoeg.

Volledig scherm TSC-speler Tom Rijvers (blauw shirt) controleert de bal met de borst met Rijen-speler Jens van der Steen in zijn rug. © Pix4Profs-Ron Magielse

De tweede helft was een stuk beter, met TSC als betere ploeg. Het dichtstbij een doelpunt waren aanwinst Tom Rijvers en Bas Blokdijk, tien minuten voor tijd. De eerstgenoemde plukte een voorzet op magnifieke wijze uit de lucht, om vervolgens verwoestend uit te halen. Zijn inzet knalde tegen de lat en kwam vervolgens voor de voeten van Blokdijk terecht. Diens rebound werd door een Rijenaar in een ultieme poging van de doellijn gehaald. ,,Ik had die gewoon moeten maken”, was Rijvers na afloop zelfkritisch.

Het bleef 0-0, ondanks nog een onvrijwillige val van diezelfde spits in de slotminuten. ,,Dat was echt een overtreding", vond Rijvers. De arbiter nam meer bijzondere beslissingen. Zo gaf hij TSC-speler Wouter Kops een tweede gele kaart, na een raar akkefietje langs de zijlijn. Kops sprong van de bank om een bal die de dug-out in kwam rollen snel aan een ploeggenoot te geven. Rijenaar Luc Heestermans duwde Kops weg, waarna laatstgenoemde geel kreeg. Zijn tweede, want Kops had tijdens zijn speelminuten al een prent gekregen.

Beek Vooruit - VOAB 5-5 (2-3) - 1-0 Joost Schalk, 1-1 Stijn van Laarhoven, 1-2 Maarten Immink, 2-2 Joost Schalk, 2-3 Daan Simonse, 3-3 Martijn Boere, 4-3 Loek Schalk (pen.), 5-3 Joost Schalk, 5-4 Immink (pen.), 5-5 Van Laarhoven.

,,Tevreden over de getoonde veerkracht tegen een sterk team, na een moeizame eerste helft. Iets minder met de twee goals die we in de laatste tien minuten nog tegen kregen, Uiteindelijk was het publiek de grote winnaar,” besloot trainer Marcel van Helmond van de thuisclub.

RBC - Bavel 2-3 (0-1). 0-1 Niek Akkermans, 1-1 Soufian Charraoui, 2-1 Issam Dahmani, 2-2 en 2-3 Akkermans.

RBC-trainer Koos Waslander was na afloop erg kritisch op zijn ploeg. ,,Voetballend was het wel aardig maar de afwerking was klote. We verzuimden te scoren, kregen misschien wel tien kansen maar trapten te vaak om het trappen. Vooral daar ben ik pisnijdig over.”



JEKA - Cluzona 1-1 (0-1). 0-1 Tom Sanen, 1-1 Randy Klees (pen.).

,,Loon naar werken", oordeelde JEKA-trainer Ivo van Moergestel. ,,We misten door omstandigheden een hoop spelers. Vanaf de rode kaart van Ramon Talboom hebben we de wedstrijd heel zakelijk uitgespeeld met een zwaar bevochten punt als prima resultaat.” Cluzona-trainer Marcel van der Sloot hield een dubbel gevoel over aan de wedstrijd; ,,Tevreden over het enthousiasme en de manier waarop we wilden voetballen en kansen creëerden, minder tevreden over de afwerking. Bij veertien kansen ben ik maar gestopt met tellen. Vervolgens kregen we ook nog een ongelukkig gegeven strafschop tegen. Maar we gaan gewoon op deze voet verder”.

Roosendaal - Kruisland 0-1 (0-0). 0-1 Jeremy Goveia.

Het duel golfde aanvankelijk in hoog tempo op en neer, zonder dat één van beide tot grote mogelijkheden kwam. Roosendaal leek door hoge pressie de opbouw van Kruisland te verstoren, maar juist de gasten waren het meest gevaarlijk. Vooral Ayoub Boudouch, Karim Didi en Achmed Didi waren enkele keren dicht bij een treffer. Een doelpunt van Remco van der Riet na een hoekschop werd bovendien vanwege duwen afgekeurd. Aan de overzijde zorgde Wesley van Zundert twee keer voor gevaar.

Hoewel de thuisclub ook na rust niet slecht startte was een door Karim Didi opgezette en voorlangs geschoten aanval een stevige waarschuwing voor de rood-witten. In de 55ste minuut haalde Kruisland eindelijk de trekker over. De opzet van de aanval was schitterend, met twee crosspasses van Tsanislav Tsankov en Peter Gommeren die precies op maat waren. Karim Didi toverde vervolgens een afgemeten voorzet uit zijn rechterschoen, die door Jeremy Goveia via Roosendaal-doelman Roy de Weert werd binnengewerkt.

Volledig scherm Kilian Schaap (achtergrond, rood shirt) kende een zware middag tegen Kruisland-spits Yves Nyemb. De vele duels leverde de verdediger van Roosendaal een rode kaart op. © Pix4profs/Iman Fase

Op een kansje van Roosendaal na waren het de bezoekers die gevaarlijker bleven. Vooral invaller Faris Ouaddaf kreeg enkele goede mogelijkheden voorgeschoteld, maar de minieme 0-1 bleef op het bord. Ook omdat de verder goed leidende scheidsrechter Tunders een vlagsignaal van de Roosendaalse grensrechter overnam na een doelpunt van Nyemb. Vreemd genoeg was de slotfase voor Roosendaal, dat va-banque ging spelen na een rode kaart voor Kilian Schaap, die Yves Nyemb naar de grond werkte. ,,Zwaar bestraft,” vond Roosendaal-trainer Mark Klippel. ,,Toch leverde de ondertalsituatie extra energie op, waarbij we uiteraard wel veel ruimte weggaven. Maar verder dan een vrije trap van Van Zundert die met kunst en vliegwerk over het doel werd getild door hun doelman kwamen we niet.”

