Goudhaantje Witting krijgt vleugels bij koploper Unitas'30: 'Je begint wel te dromen'

KoploperBij het naderen van de entree van sportpark De Lage Banken in Etten-Leur staan in diverse tuinen nog een aantal gladiolen vol in bloei. Het lijkt het gevolg van de lange nazomer. Het warme begin van de herfst kan voor Unitas’30 niet lang genoeg duren.