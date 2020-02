Gouden wissel Van der Slikke schiet SPS naar punt, Smerdiek loopt in

Stavenisse – Smerdiek 1-6 (1-3). 0-1 Julien Vermeulen, 0-2 Jan van Damme, 1-2 Martin Westdorp, 1-3 Van Damme, 1-4 Vermeulen, 1-5 Sander Vroegop, 1-6 Smerdiek.

“We misten zes basisspelers, dan wordt het moeilijk", aldus Stavenisse-coach Jaap Knop. “Hier in Stavenisse kunnen we geen blik nieuwe spelers opentrekken, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Wel dik tevreden over de inzet en de kleine stapjes die de jongeren maken.”