Goed nieuws voor Cluzona: Ruben Maas inzetbaar in strijd om periodetitel

Cluzona kan zondag tegen Sarto gewoon beschikken over topschutter Ruben Maas. De aanvaller kreeg in het bekerduel met Gastel een rode kaart, maar tot grote opluchting van heel Wouw geldt de schorsing niet voor de competitie.

Na de rode kaart, volgens Cluzona een zeer discutabele, zocht de club meteen contact met de KNVB. De vrees was dat de aanvaller niet mocht aantreden in de competitie. Aanstaande zondag speelt Cluzona in een direct duel met het Tilburgse Sarto om de periodetitel in zondag 2E.

Maar in het schikkingsvoorstel dat Cluzona heeft ontvangen oppert de aanklager een schorsing van twee wedstrijden in het bekertoernooi. ,,Of wij akkoord gaan met de schorsing of eventueel in beroep gaan, weten wij nog niet zeker. In ieder geval zijn wij al blij dat Ruben zondag kan spelen", aldus Hidde Poppelaars, technisch manager van Cluzona.

'Natrappen? Te gek voor woorden'

Over die rode kaart zei Maas zondag tegen BN DeStem: ,,Het is echt ongelofelijk dat ik hier rood voor krijg. Richard Hamers kruiste mijn sprint, waardoor ik hem op zijn hiel raakte. Hamers zelf zei ook dat ik er niks aan kon doen." Cluzona-coach John Taks was ook niet te spreken over de beslissing. ,,Ruben ging vol voor de bal. Het was ook helemaal niet de wedstrijd om zomaar rood te trekken. Ik heb de scheidsrechter na het duel nog gesproken. Hij zei dat het een natrappende beweging was. Volgens mij heeft het hele sportpark iets anders gezien. Het is echt te gek voor woorden."