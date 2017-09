Goed begin voor UVV'40, Hoeven te sterk voor Roosendaal

zondag 3AHet avontuur van UVV'40 in de derde klasse is goed begonnen. De ploeg uit Ulvenhout won met 1-3 van FC Bergen. Hoeven won zaterdagavond al van Roosendaal.

Roosendaal - Hoeven 1-4 (0-2) 0-1 Joost Blaauwhof, 0-2 Jim Franssen (pen.), 0-3 Danny van Nijnatten, 1-3 Siebe Pal, 1-4 Arjan Braat 1-4. Rood (2x geel) Kevin Jurgens (Roosendaal).

Bij het gedegradeerde Roosendaal toonde Hoeven zaterdag totaal geen ontzag. Na een doelpunt van Joost Blaauwhof liet Hoeven op Hulsdonk veruit het beste voetbal zien, met veel beweging in de ploeg, overtuiging in de passes en snelle aanvallers. Drie stilstaande situaties die Hoeven evenzoveel doelpunten opleverden. Aan de overkant haalde Siebe Pal zijn persoonlijk succesje, met een rake vrije trap: 1-3. In de slotfase maakte ex-Rood-Witter Arjan Braat er nog 1-4 van.

Groen Wit - Victoria'03 2-0 (1-0) 1-0 Tijn Van Galen, 2-0 Guilermo Zuschen (p)

Trainer Osman Erbas is trots. ''Wij zullen het dit seizoen niet makkelijk gaan krijgen en dan is het toch fijn als je deze punten binnensleept.''

FC Bergen - UVV'40 1-3 (0-1) 0-1 Niek van Vliet, 0-2 Rolf Snepvangers, 1-3 Rolf Snepvangers

Aanvoerder Sjoerd den Dekker is tevreden. ''We hadden de wedstrijd onder controle. We hebben geen kansen weggegeven.''

Gastel - RBC 4-2 (1-2) 0-1 Anwar Tarfit, 1-1 Luc de Jong , 1-2 Wesley van Zundert, 2-2 Jurgen Buuron, 2-3 Luc de Jong , 2-4 Jurgen Buuron.

RBC-coach Danny Matthijsen was verre van tevreden. ''Het was niet goed. Gastel kon de beleving opbrengen die wordt verwacht in zo'n wedstrijd.'' Gastel-trainer Peter Kepers prees zijn jongens. ''Als team hebben we alles gegeven en bleven we geloven in de overwinning. Dat was de kracht.''