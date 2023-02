Goal ‘die je maar een keer in je leven maakt’ doet Unitas'30 in nieuw spektakel niet de das om

Zaterdag 4C The Gunners buigt pas in slotfase het hoofd, Alliance wint eenvoudig van Lepel­straat­se Boys

In de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal trok VVC'68 pas in de slotfase de winst naar zich toe bij The Gunners, 1-3. Koploper Vrederust maakte geen fout bij Welberg (1-4), terwijl ook Alliance (2-0 tegen Lepelstraatse Boys) en Steenbergen (0-2 bij Boeimeer) wonnen. Daardoor blijven er nog steeds vier titelkandidaten over. Baronie speelde nog maar eens gelijk, dit keer tegen DVO'60, 0-0.

11 februari