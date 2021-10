Gloria UC verliest van concurrent, Gesta met de hakken over de sloot langs Berkdijk

Gesta - Berkdijk 1-0 (0-0). 1-0 Boo Moelands.

Gesta-trainer Thomas de Ridder is blij met de overwinning en telt zijn zegeningen. ,,Het was met hakken over de sloot, maar de punten zijn binnen. De goal had ook nog bij ons kunnen vallen. Dat was misschien nog terecht geweest ook.’’