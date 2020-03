Gloria UC verliest ‘festival der lange ballen’, Achtmaal gaat onverstoorbaar verder met winnen

SSW - Achtmaal 1-5 (1-1). 1-0 SSW, 1-1 Bjarne Gommers, 1-2 en 1-3 Roel Jongenelis, 1-4 Erik Bink, 1-5 Jongenelis.

“De eerste helft was niet al te best. Het kunstgras en de vervelende tegenwind speelden een rol. In het tweede bedrijf zijn we nooit in de problemen geweest. We hebben ons eigen spel weer opgepakt. Mijn vrouw appte op een gegeven moment hoe veel het was geworden. Ze vond de 1-5 maar wat matig. Dat zegt wel iets over wat het verwachtingspatroon bij Achtmaal is”, vertelde Achtmaal-trainer Cees van Beers.