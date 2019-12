Gloria UC speelt niet, maar ziet concurrent The White Boys opnieuw verliezen

zondag 5BMolenschot verraste vriend en vijand door The White Boys met 1-3 te verslaan. Achtmaal hield huis in Dongen bij DVVC, terwijl koploper Gloria UC door een afgelasting niet in actie kwam. Gloria UC gaat daardoor als nummer één de winterstop in.

OVV’67 - FC Drunen 1-1 (1-0). 1-0 Koen van Zon, 1-1 Issam Harit.

“Een terechte uitslag. We kenden de nodige personele problemen, dus ontevreden kon ik hier niet mee zijn”, vertelde OVV’67-assistent Fatih Kaya.

Neerlandia’31 - Advendo 2-0 (1-0). 1-0 Joas Leinders, 2-0 Sjef Verhulst.

“Een draak van een wedstrijd waarin de drie punten uiteindelijk terecht in Dorst bleven”, gaf Neerlandia’31-trainer Marcel van den Hurck aan. Advendo-trainer Martijn Malinka zag wederom progressie. ,,De jongens werken keihard en de wil is er ook. In de winterstop gaan we verder bouwen.”

The White Boys - Molenschot 1-3 (0-1). 0-1 en 0-2 Teun Oomen, 1-3 Nick van Oosterwijck.

“Ongelooflijk, maar meer dan verdiend. Met name de 1-3 was echt een beauty van een doelpunt”, glunderde Molenschot-trainer Brian Piris na afloop.

DVVC - Achtmaal 2-7 (1-4). 0-1 Dave Schoenmakers, 0-2 Jacky Mertens, 1-2 Stefan van Dongen, 1-3 Nick Jongenelen, 1-4 Schoenmakers, 1-5 Erik Bink, 2-5 Remco Kroese, 2-6 en 2-7 Schoenmakers.

“DVVC viel me wat tegen. Stiekem hoopte ik dat de wedstrijd werd afgelast, we kampten namelijk met veel afwezigen. Na afloop is dat natuurlijk flauwekul”, lachte Achtmaal-trainer Cees van Beers. DVVC-trainer Suat Tasci vond Achtmaal een goede tegenstander: ,,Vier persoonlijke fouten en een inzet die niet over naar huis te schrijven is. Die combinatie zorgde voor deze uitslag.”

Gloria UC - TVC Breda afgelast.