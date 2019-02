Gloria UC pakt punt in ‘barslechte’ wedstrijd, The White Boys verliest vijfde wedstrijd op rij

zondag 5CThe White Boys is de laatste weken niet goed bezig. Het Poolse elftal van Waspik scoorde slechts twee keer in de laatste vijf wedstrijden, waarin het geen punten pakte. Ook OVV'67 bleef zonder punten in de vijfde klasse.