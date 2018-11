Gloria UC klopt laagvlieger, OVV’67 weer onderuit

zondag 5B De Schutters nog altijd zonder punten, DVVC overklast Molenschot

20:44 DVVC had geen kind aan Molenschot. ,,In de eerste helft hadden we al zes goals kunnen maken, gelukkig maakten we de kansen in het tweede bedrijf wel af”, verklaarde DVVC-trainer Suat Tasci na afloop. TVC Breda verloor met harde cijfers van FC Dordrecht. ,,We verliezen door een samenloop van omstandigheden’’, waren de woorden van TVC-trainer Twan van Fessem.