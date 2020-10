Gloria UC kan Riel slechts een helft bijhouden

vrouwenvoetbal Vrouwen OVV'67 nog altijd zonder puntver­lies, eerste zege voor Bavel

4 oktober Het is nog wat vroeg om al te roepen dat de vrouwen van OVV’67 een gooi naar de titel in de eerste klasse doen, maar feit is wel dat de ploeg uit Oosteind nog altijd foutloos is. In de hoofdklasse pakte Bavel de eerste driepunter en won ook DSE haar partij