Gloria - Gesta levert zeven goals op, Chaam onderuit

In een enerverende wedstrijd met een goed voetballend Gloria, ging de ploeg van trainer Roland Peij tóch onderuit. Vlak voor tijd schoot De Groot Gesta naar de overwinning, waardoor Gloria beduusd achter bleef. Peij kon echter verder kijken dan alleen het resultaat. ,,Voor ons is het al grote winst dat we weer zo durven te voetballen. Het resultaat is jammer, want er had meer in gezeten.’’ Collega-trainer Thomas de Ridder beaamde dat. ,,Ze speelden goed, beter dan wij. Complimenten daarvoor, als je kijkt waar ze vandaan komen. Ze hebben ons de punten echt allesbehalve cadeau gedaan.’’