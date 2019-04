Globetrotter Jaimy Bakkenes voelt zich thuis in Roosendaal: ‘Hier kom ik zó graag’

zondag 3A Roosendaal zet tegen hekkenslui­ter SAB volgende stap richting titel in zondag 3A

25 april Roosendaal heeft donderdagavond de volgende stap in de richting van de titel in zondag 3A gezet. Tegen hekkensluiter SAB werd het 3-0. Één effectieve minuut voor rust was genoeg om de ban te breken.