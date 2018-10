Gilze walst over OVC, Bavel verslaat UVV'40 in derby vol kaarten

zondag 3BKnallend groen en verstikkend vuurwerk, zeven gele kaarten en eenmaal rood, twee penalty's en 'veul vollek aon de kaant', zoals het plaatselijk dialect streng voorschrijft. Bavel won in Ulvenhout de derby van UVV'40. Een productief Gilze had geen enkele moeite met fusieclub OVC, 6-1. Het bescheiden Irene'58 snoepte TSC twee punten af, 1-1.

UVV - Bavel 1-2 (0-2)- 4. 0-1 Sander van Gils (pen.), 9. 0-2 Daan Diepstraten, 53. Sjoerd den Dekker (pen.).

Te veel en af en toe te pittige overtredingen ontsierden de derby. Arbiter Van Rijswijk strooide royaal met kaarten, met name richting UVV. De neutrale toeschouwer zag na de 0-2 een beter Bavel, dat verder uit had moeten lopen. Riante mogelijkheden op 0-3 en meer werden nog voor rust gemist mede door het prima keeperswerk van Luc van Dongen.

In de tweede helft en met name na de benutte penalty van Sjoerd den Dekker rook een fel knokkend UVV af en toe aan de gelijkmaker. Maar ook in die fase liet Bavel een grotere voorsprong liggen. De rode kaart voor UVV- speler Snepvangers doofde het Ulvenhoutse vuur. De 1-2 winst van Bavel kwam niet meer in gevaar.

,,Terecht," vond Bavel-trainer Osman Erbas. ,,Gemeten in doelrijpe kansen stond het 6-1 voor ons." UVV-trainer Johan Gabriëls zag het anders. ,,Na de 1-2 waren wij de beste ploeg. Jammer van dat rood, anders hadden we er een gelijkspel uit gesleept. Maar onze moraal is echt niet geknakt door deze 1-2."

Gilze - OVC'26 6-1 (3-0)- 1-0 Rick van den Dungen, 2-0 Joep van den Ouweland, 3-0 Rudy van Hoek, 4-0 Van den Dungen, 4-1 Mitchell van Zelst, 5-1 Rudy van Hoek (pen.), 6-1 Dean Pelkmans.

"Een lekkere opsteker, een week voor het treffen tegen TSC," noemde Gilze- trainer Jeremy Buchly de royale winst. Geholpen werd hij door twee keer rood bij OVC.

TSC - Irene'58 1-1 (0-1)- 0-1 Arne van de Elshout, 1-1 Ryan Snoeren.

"Een vertekend beeld, " was de 1-1 eindstand volgens TSC-trainer Ad van Seeters. "We hadden wel vijf goals kunnen maken, maar we waren niet scherp genoeg." Collega Paul van Dijk pikte een welkom puntje mee, dankzij de compacte tactiek en het keiharde werken van zijn ploeg.

Baardwijk - Oosterhout 0-1 (0-0)- 0-1 Dennis van Munster.

"Niet verdiend, een gestolen zege", was Oosterhout- trainer Richard van Gils eerlijk. "Uitblinker en doelman Ramon Everduim hield ons in de wedstrijd. Maar wel lekker zo'n overwinning. We blijven ermee aan kop."

Waspik - DESK 1-3 (0-2)- 0-1 Rick Vervaart, 0-2 Freek van Eembergen, 1-2 Guido van den Hoven, 1-3 Koen van Baardwijk.

,,Voor rust lieten we het liggen. Na de 1-2 waren we met opportunistisch voetbal diverse malen dicht bij de 2-2. De beslissende 1-3 viel in de slotminuut", was de verklaring van Waspik-trainer Eugene van der Heyden.

SCO - Groen Wit 0-1 (0-1)- 0-1 Mardoche Mputu.

SCO was dicht bij de gelijkmaker met een gemiste strafschop van Ferri Kastelijns. "Te slap ingeschoten," zag SCO-trainer Dion Schuurmans en slap noemde hij ook het voetbal van zijn ploeg. "En pech was er met drie spelers, die geblesseerd het veld moesten verlaten." Collega Martijn van Galen nam de drie punten graag mee naar huis. "SCO voetbalde erg verdedigend, mikte op 0-0 volgens mij maar kwam na onze voorsprong zelden in kansrijke positie.

RWB - ZIGO 0-2 (0-1)

Volledig scherm Overtreding! © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden