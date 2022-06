Gilze veroordeelt Bavel tot degradatie en speelt eindstrijd om promotie

zondag 4c De druiven zijn zuur voor PCP, stadgenoot WDS’19 wacht wederom ‘leuk toetje’

WDS’19 uit Breda slaagt er al een paar jaar in om steeds via de derde periode de nacompetitie te halen. Ditmaal moest in de stadsderby met PCP afgerekend worden. De ploeg van trainer Richard Hoogkamer had zelf ook nog kans op een toegangsbewijs voor de nacompetitie, maar moest dan wel winnen van WDS'19. Dat gebeurde niet: 0-1. Komende zondag speelt WDS’19 uit tegen Jong Brabant uit Berkel Enschot.

6 juni