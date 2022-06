Gilze-trainer neemt afscheid met promotie: ‘Tweede klasse nog niet het plafond’

Een regenachtig sportpark De Blauwe Kei, waar de overdekte tribune vol zat en andere toeschouwers reclamedoeken over zich heen trokken om droog te blijven. Dat was het strijdtoneel voor deze nacompetitiefinale, waar supporters van beide ploegen deze wedstrijd een mooie gelegenheid vonden om een voorschot op oud en nieuw te nemen en te zorgen voor grote vuurwerkshows. De mensen in omliggende wijken mochten allemaal weten dat, ondanks dat het seizoen van Baronie erop zat, hier nog een belangrijke pot gespeeld werd. De Blauwe Kei is bekend terrein voor Groen Wit-trainer Martijn van Galen, die hier volgend seizoen nog vaak op het veld zal staan als trainer van Baronie.

Na een voorzichtig half uur, waarin beide ploegen niet veel creëerden, scoorde Gilze twee keer in twee minuten. Daarna kwam de ploeg volgens trainer Jeremy Buchly niet meer in de problemen. ,,Na rust wordt het 3-0 en is de wedstrijd eigenlijk dood. Het is zonde dat we nog een penalty tegen krijgen, maar verder hebben we het heel goed gedaan en werd het niet meer spannend.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Weerzien

Buchly, die na afloop op de schouders ging en van de supporters nog een liedje moest zingen, gaat niet met de ploeg mee naar de tweede klasse. Hij wordt volgend seizoen trainer van Rijen en kijkt nu al uit naar het weerzien met Gilze. ,,Door de promotie spelen we in de tweede klasse tegen elkaar, dus ik ga de jongens zeker nog wel in de gaten houden. Ze hebben deze week nog maar eens laten zien dat ze te goed zijn voor de derde klasse, door drie keer met duidelijke cijfers te winnen. Het is een jonge ploeg en er zit nog heel veel rek in, dus ik denk dat de tweede klasse nog niet het plafond is voor dit team. Dat zien we allemaal komend seizoen wel, want eerst gaan we nog even de promotie vieren.”

Terwijl dat feestje buiten doorging, liepen de spelers van Groen Wit al teleurgesteld naar de kleedkamer. Promotie was niet de doelstelling, maar na een succesvol seizoen stonden ze toch in de nacompetitiefinale. Desondanks vond trainer Martijn van Galen het zuur dat hij zijn tijd bij de club niet heeft kunnen afsluiten met een hoogtepunt. ,,Hier hou ik wel een bittere nasmaak aan over. Gilze heeft echt een sterke ploeg waarmee ze gewoon in de tweede klasse horen te voetballen, maar ik vond ons vandaag minstens gelijkwaardig. We waren zeker niet kansloos en als onze selectie iets fitter was geweest, hadden we het misschien wel gered. We voetbalden heel aardig, maar we waren voorin niet scherp genoeg en hadden een beetje pech bij het eerste en derde doelpunt. Ik feliciteer Gilze met de promotie en op basis van het hele seizoen hebben ze het echt verdiend om te promoveren.”

Na het laatste fluitsignaal gingen de Gilze-spelers de tribune op, waar ze gehuldigd werden. De vaders van alle spelers stonden op deze Vaderdag klaar om hun zoons te feliciteren en de schaal uit te reiken. De prijs ging mee naar Gilze, waar het nog een mooi feest beloofde te worden.

Volledig scherm © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden