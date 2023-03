Gilze stunt en laat kampioenskansen TSC slinken: ‘Gat nu misschien wel iets te groot’

amateurvoetbal Ook Ellas Meijer kiest voor Kloetinge: ‘Halsteren zal altijd mijn thuisbasis blijven’

De West-Brabantse enclave bij vierdedivisionist Kloetinge is weer een stukje groter geworden. In navolging van Mitchell Paul Baptist voegt ook de in Roosendaal woonachtige Ellas Meijer zich bij de Zeeuwse club waar zijn plaatsgenoot Koen Plank al langer speelt.