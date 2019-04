Gilze stoot TSC van tweede plek af, Waspik hekkensluiter af na fraaie zege op Groen Wit

Van Overveld wil met DIOZ loodzware slotklim naar lijfsbe­houd trotseren: ‘Tijd om mouwen op te stropen’

27 april DIOZ is verwikkeld in een intensief man-tegen-man-gevecht om handhaving in de vierde klasse. Aron van Overveld (26) is met reeds zes treffers een van de sterkhouders van de ploeg uit Zegge, dat er alles voor over heeft lijfsbehoud veilig te stellen.