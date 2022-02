Gilze pakt nieuwe zege, geblesseerde scheids zorgt voor maar 18 minuten voetbal in Waspik

Gilze-trainer Jeremy Buchly: ,,We hebben terecht gewonnen, geen kansen weggegeven en volwassen gespeeld. Het is altijd maar de vraag hoe we uit de winterstop komen, maar we hebben goed gespeeld wij zijn tenslotte ook een ploeg die altijd verzorgd voetbal wil spelen’’ Naast een overwinning was er meer positief nieuws voor Gilze: Aanvoerder Remco van Hoek kwam na anderhalf jaar terug van een blessure. ,,Hij heeft de volle 90 minuten kunnen spelen. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.", sloot Buchly af.