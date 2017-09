Gilze opent met zeven goals, hoofdrol Adriaansen bij Bavel

zaterdag 4C DVO ’60 in slotfase langs Beek Vooruit

23 september ZATERDAG VIERDE KLASSE C – DVO ’60 keerde met drie punten terug uit Prinsenbeek. Het zag er lang naar uit dat de zege naar Beek Vooruit zou gaan. Pas in het laatste kwartier slaagden de Roosendalers erin om een 2-1 achterstand om te buigen in een 2-4 overwinning.