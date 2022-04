Gilze maakt er vijf in uitwedstrijd en wint ruim: ‘We waren duidelijk beter’

Derde divisie Van Bree mist strafschop in ultieme slotfase, Dongen blijft steken op gelijkspel

Tegen nummer twee OFC heeft Dongen in eigen huis de punten gedeeld: 1-1. Via een penalty in de laatste minuut van de wedstrijd kreeg de thuisploeg een buitenkansje op de overwinning, maar Mart van Bree schoot mis. Desondanks blijft de derdedivisionist in eigen huis nog altijd ongeslagen.

17:46