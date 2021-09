Gilze heeft penalty nodig om ban te breken

Dongen ziet bekerdroom uiteen spatten in en tegen Staphorst

22 september STAPHORST - Derdedivisionist Dongen is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de KNVB-beker te bereiken. De ploeg van trainer Osman Erbas zag het vleugelaanvaller Mart van Bree in de slotfase nog spannend maken, maar trok uiteindelijk aan het korste eind in en tegen Staphorst: 3-1. ,,Ik heb wel een elftal gezien, dat twee helften prima voetbal liet zien.”