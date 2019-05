Gilze haalt net geen dubbele cijfers tegen Groen Wit, negenkoppig Irene'58 pakt punt bij SCO

Gilze - Groen Wit 9-0 (4-0) 1-0 Rudy van Hoek, 2-0 Rick van den Dungen, 3-0 Guido Verheijen, 4-0 Van den Dungen, 5-0 Verheijen, 6-0 Stan de Kock, 7-0 R. van Hoek, 8-0 De Kock, 9-0 R. van Hoek.

Groen Wit wist dat het beter kon verliezen in Gilze. Door een nederlaag pakte Gilze de derde periodetitel waardoor Bavel en UVV'40 naast de periodetitel grepen en het nacompetitieticket doorschoof naar de vierde plaats in de competitie. Die vierde plaats verdedigt Groen Wit volgende week in eigen huis tegen SCO waarbij één punt volstaat om nacompetitie af te dwingen.

Gilze-trainer Jeremy Buchly sprak van een ‘ouderwetse walk-over’. ,,Het was een flink pak rammel. Groen Wit viel me erg tegen.” Groen Wit-collega Martijn van Galen was woedend. “We zijn gewoon helemaal weggetikt.”

TSC - ZIGO 2-1 (0-1) 0-1 TSC (e.d.), 1-1 Tim Rubenkamp, 2-1 Ryan Snoeren.

TSC-trainer Ad van Seeters: ,,Verdedigend zagen we er niet goed uit bij de 0-1. In de nacompetitie zullen we volwassener en beter moeten zijn. Daar heb ik het na afloop met de ploeg over gehad en ik heb er alle vertrouwen dat dit besef ook bij de groep op tijd aanwezig zal zijn.”

RWB - Oosterhout 4-3 (2-1) 1-0 RWB, 1-1 Dennis van Munster, 2-1 en 3-1 RWB, 3-2 Yamani el Aharchaou, 4-2 RWB, 4-3 El Aharchaou.

Oosterhout-trainer Richard van Gils sprak van een mentaliteitskwestie. “Wanneer je tegen mindere tegenstanders niet aan de dag kan leggen wat je wel kan tegen betere ploegen, dan kom je simpelweg tekort,” waren zijn woorden.

Waspik -Bavel 1-1 (1-0) 1-0 Mels Nieuwkoop, 1-1 Sander van Gils.

Waspik-trainer Eugene van der Heijden: “Uiteindelijk was een 1-1 niet goed genoeg gezien de uitslagen elders. We waren dichtbij een zege, maar zij scoorden vlak voor tijd.” Osman Erbas, trainer van Bavel vond dat zijn ploeg niet goed had gespeeld. “Maar,” zei hij. “Er werden ons twee zuivere goals ontnomen door de clubgrensrechter van Waspik en de scheids die daarin meegaat. Aan onze stand waren eigenlijk verplicht deze pot te winnen.”

UVV’40 - OVC ‘26 0-5 (0-3).

UVV'40-trainer Johan Gabriels zag zijn ploeg flink onderuit gaan. ,,We zijn afgeschminkt door een ploeg die nog ergens voor strijdt.”

SCO - Irene ‘58 1-1 (1-0) 1-0 Tom Rijvers (pen.), 1-1 Tim van Dongen.

SCO kon zelfs tegen negen man van Irene ‘58 het verschil niet maken en moest toezien hoe de gasten ver in blessuretijd de gelijkmaker maakten. Het werd 1-1, na een 1-0 ruststand. Twee rode kaarten aan de kant van Irene ‘58 ontsierden het duel enigszins. SCO verzuimde zich definitief ‘veilig’ te spelen, Irene'58 moet volgende week tegen TSC vol aan de bak om degradatie te ontlopen.

Na tien minuten spelen ging de bal op de stip na een domme charge op Diogo Carvalho Apolonia. Tom Rijvers wist wel raad met het buitenkansje en schoot de 1-0 binnen. Namens SCO was Jorn Jongeling dicht bij de 2-0, maar zag zijn kopbal naast getikt worden door Jelle van Mook.

In de tweede helft drong Irene'58 aan, ging op jacht naar de gelijkmaker, maar strandde steeds in de eindfase. De ploeg van Paul van Dijk toonde zich als een vechtploeg en streed zoals een degradatiekandidaat dat behoort te doen. Het aanhoudend commentaar van Irene'58-speler Jacco van Laarhoven leverde hem twee keer geel op. Even later mocht ook Jurgen van Dijk vertrekken.

De frustraties leken de overhand te krijgen bij Irene, maar toch wist de ploeg zich nog een keer op te richten voor een slotoffensief. SCO miste de ene honderd procent kans na de andere, bij de ploeg uit Den Hout bleef het geloof aanwezig. Uiteindelijk was het Tim van Dongen die de niet eens onverdiende gelijkmaker binnenschoot bij de tweede paal, ver in de extra tijd. ,,Eigenlijk hebben we de gehele wedstrijd goed gevoetbald”, zag Irene'58-trainer Van Dijk. ,,We geven op een domme manier een strafschop cadeau, maar daarnaast hebben we lange tijd eigenlijk weinig weggegeven. Tot aan die rode kaarten dan.”

Stephan Baghus, interim-trainer van SCO, vond dat zijn ploeg zichzelf tekort deed. ,,Wanneer je jezelf een duel voor het einde veilig kunt spelen, moet je daar alles voor doen. Nu krijg je misschien nog te maken met nacompetitievoetbal.”