Gilze en Waspik op dreef: beide ploegen maken zes treffers

,,Pas in de absolute slotfase gingen we echt uitlopen”, doelt Waspik-trainer Emiel Heefer op de laatste drie goals in de laatste tien minuten. ,,De 2-3 viel net voor rust, wat natuurlijk een ideaal moment is. Daarna kon de wedstrijd nog alle kanten op, maar uiteindelijk winnen we gewoon verdiend.”

,,Het was even schrikken, omdat we na tien minuten al met 0-2 achter kwamen”, vertelt Jeremy Buchly, trainer van Gilze. ,,Des te knapper is het dat we enorme veerkracht tonen en op deze manier de nederlaag van vorige week sneller kunnen vergeten. Het was al met al een mooi middagje Gilze.”