Gilze de sterkste in vurige burenruzie met Rijen: ‘Dé wedstrijd waar je het voor doet’

Vierde divisie Ontevreden­heid na overwin­ning Halsteren: ‘Moeten niet te trots zijn om compact te spelen’

Overtuigend was het zeker niet, maar Halsteren pakte een belangrijke driepunter in Nuenen. Na een slechte eerste helft rechtte de ploeg de rug en wisten ze de wedstrijd door doelpunten van Achraf Chouiter in de tweede helft over de streep te trekken. ,,Het was een wedstrijd met twee gezichten.”