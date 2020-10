Gilze blijft overeind in strijd om koppositie tegen RWB, Be Ready verliest eerste wedstrijd van 2020

Waspik - Irene’58 1-2 (1-2). 1-0 Lucas Ligtvoet, 1-1 Gijs Kieboom, 1-2 Rik Lamme.

,,Een dure nederlaag. We missen een strafschop om op 2-2 te komen. Dat was het kantelpunt van deze wedstrijd”, baalde Waspik-trainer Eugene van der Heijden. Irene’58 heeft sinds afgelopen week een nieuwe trainer in de vorm van Jelle Rompa. ,,Dit is een enorme opsteker voor ons. Ik trof een gedreven en gemotiveerde ploeg aan. Het is prettig dat we gelijk onze vechtlust tonen", aldus Rompa.