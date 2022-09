Gilze begint seizoen met revanche op oude bekende

Gilze heeft donderdagavond met 2-1 weten te winnen van Trinitas. De midweekse wedstrijd in de tweede klasse D betekende voor beide ploegen hun eerste wedstrijd in de competitie, die de thuisploeg dus winnend wist af te sluiten.

Gilze – VV Trinitas Oisterwijk 2-1 (0-0). 1-0 Jordi van Alphen, 2-0 Joep van Eijck.

Voor Gilze is het avontuur in de tweede klasse nu echt begonnen. Wegens het overlijden van de voormalig voorzitter van tegenstander VV Trinitas Oisterwijk werd de wedstrijd van afgelopen weekend verplaatst. De selectie van Gilze ging daarom op zondag even kijken bij de concurrentie van Rijen en TSC, maar mocht op donderdagavond zelf het veld op.

Het was gelijk de eerste wedstrijd voor de nieuwe trainer Joep van den Ouweland. ,,Ik moet zeggen dat ik als trainer veel meer zenuwen heb dan ik als speler altijd had. Nu heb ik er namelijk minder invloed op.” Gilze en VV Trinitas Oisterwijk kenden elkaar nog van het vorige seizoen. De twee gepromoveerde teams waren beide in de race voor het kampioenschap in de derde klasse. Na een seizoenlang voetballen had de ploeg uit Oisterwijk een puntje meer, waardoor zij kampioen werden. Door de nacompetitie te winnen, mocht Gilze ook naar de tweede klasse.

In de openingswedstrijd liet Gilze zien niets onder te doen voor de kampioen van vorig jaar, vertelt Van den Ouweland. ,,De eerste helft speelde zich vooral af op het middenveld en er waren nauwelijks kansen voor beide ploegen. In de tweede helft waren wij vanaf de aftrap heer en meester en we kwamen verdiend op een 2-0 voorsprong. Tien minuten voor tijd maakten zij de aansluitingstreffer waardoor het toch altijd even spannend wordt. We hebben het toen goed uitgespeeld en de punten over de streep getrokken.”

De overwinning was reden genoeg voor de toeschouwers uit Gilze om na de wedstrijd lekker in de kantine te blijven hangen. Zelfs op donderdagavond was het weer druk langs de lijn vond Van den Ouweland, maar: ,,We kijken al heel erg uit naar onze eerste thuiswedstrijd volgende week. Dan is het hier pas echt druk natuurlijk. Eerst richten we ons op komende zondag, wanneer we op bezoek gaan bij Hilvaria. Die spelen al lang in de tweede klasse dus dat zal een echte test zijn.”