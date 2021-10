Gifbeker Madese Boys nog niet leeg, Cluzona en Beek Vooruit maken er een spektakelstuk van

Zondag 2EVoor het toch al geplaagde Madese Boys is de gifbeker nog niet leeg. Niet alleen verloor het met 5-0 van TSC, ook verloor het drie spelers met rood. Rijen klopte WSC met 2-0, terwijl Beek Vooruit na een spektakelstuk Cluzona met 5-6 klopte. De competitiestart van Roosendaal is met drie nederlagen mislukt te noemen en Kruisland en RBC zijn nog zonder puntverlies. JEKA pakte in de slotseconden de volle buit tegen Bavel.

TSC - Madese Boys 5-0 (1-0). 1-0 en 2-0 Ryan Snoeren, 3-0 Tom Rijvers, 4-0 Bas Blokdijk, 5-0 Youri den Boogert.

,,Helaas hadden de rode kaarten, één voor ons en drie voor hen, veel invloed op de wedstrijd. Terwijl het er volgens mij helemaal het duel niet voor was. We hebben goede energie geleverd en een goed antwoord op vorige week gegeven", zei trainer Ad Looijmans van TSC. ,,Onnodig, maar terecht,” vond Madese Boys-trainer Dion Schuurmans vvan de rode kaarten. Na onze tweede rode kaart en kort daarop de 2-0, was het gespeeld. Er komen wel wat jongens terug maar we gaan er nu ook weer drie missen.”

Rijen - WSC 2-0 (2-0). 1-0 Luc Heestermans, 2-0 Freek Trommelen.

,,Tevreden met de teamspirit en de saamhorigheid,” was het commentaar van Rijen-trainer Freddy Kruijs, die een wedstrijd zag tussen twee aanvallende ploegen. De afwerking voor rust maakte het verschil.

Cluzona - Beek Vooruit 5-6 (1-3). 0-1 Loek Schalk, 1-1 Ruben Maas (pen.), 1-2 Loek Schalk, 1-3 Fedde van Gils, 1-4 Joost Schalk, 1-5 Loek Schalk, 2-5 Mees Verburgh, 2-6 Bram van 't Geloof, 3-6 Maas, 4-6 Yorben Bus, 5-6 Sam Snoeijs.

Trainer Marcel van Helmond van de bezoekers klopte in die hoedanigheid oud-collega Marcel van der Sloot. ,,Een erg goede wedstrijd van onze kant, maar in de slotfase kwamen we kracht tekort. Het was billen knijpen in de blessuretijd, want na 85 minuten was het nog gewoon 2-6".

Van der Sloot keek vol ongeloof terug: ,,Bizar hoeveel we gecreëerd hebben, en hoe makkelijk we enkele treffers weggaven. Door de vele blessures spelen we met een heel erg jong team, dat gaat met vallen en opstaan.”

JEKA - Bavel 2-1 (1-0). 1-0 Jordy den Tenter, 1-1 Niek Akkermans (pen.), 2-1 Den Tenter.

,,Ik denk dat 1-1 een juistere uitslag was geweest. Ik ben wel blij dat wij op dit moment het gelukkige vogeltje zijn", doelt JEKA-trainer Ivo van Moergestel op de winnende treffer van Den Tenter diep in blessuretijd.

Bavel-trainer Coen Rijppaert baalde flink van de toch nog onverwachte nederlaag. ,,Het was vooral slordig van onze kant, maar dit is echt zuur. Een gelijkspel had een betere afspiegeling van de wedstrijd geweest.”

RBC - VOAB 1-0 (0-0). 1-0 Imran Echambit.

,,Een magere afspiegeling van de kansen, tegen een overigens goed voetballende tegenstander,” vond RBC-trainer Robert Braber. ,,In de aanvangsfase hield doelman Matthias Deleij ons op de been, daarna vergaten we de vele kansen te benutten.”

Kruisland - Uno Animo 4-1 (1-1). 1-0 Jeremy Goveia, 1-1, 2-1, 3-1 en 4-1 Yoeri Rombouts.

,,We starten goed, en kwamen door een prima uitgespeelde aanval terecht op 1-0. Binnen een minuut was het echter alweer gelijk waarna we het even lastig kregen. Na rust kwamen we niet meer in de problemen,” vond Kruisland-trainer John Taks.

FC Tilburg - Roosendaal 4-1 (2-0). 1-0 Alhaji Bangura, 2-0 Amine Boussihmad, 2-1 Wesley van Zundert, 3-1 en 4-1 Oneal Oteng.

,,Een terechte, doch geflatteerde nederlaag,” vond Roosendaal-trainer Mark Klippel. ,,Het was heel slordig van onze kant, met veel balverlies. Dat Wesley van Zundert bij een 1-0-stand een strafschop miste hielp ook al niet. Na rust vielen wij aan, maar liep Tilburg in de slotfase verder uit.”