Giannotta verlaat Halsteren voor Amerikaans avontuur, Nijs stopt vanwege blessure

Giannotta speelde sinds vorig seizoen bij Halsteren en kwam voornamelijk in actie in bekerduels. ,,Ik heb hier een leuke tijd, maar het avontuur in Amerika lijkt me heel gaaf: een nieuwe ervaring, goed voor mijn ontwikkeling, ook buiten de sport om.” De doelman die de jeugdopleiding van Willem II doorliep gaat - onder voorbehoud van nog één test - aan de slag bij de Olivet Nazarene University en gaat spelen voor de ONU Tigers in Chicago. ,,Wij gunnen hem die kans. Mike is een zeer talentvolle keeper, dus wij hopen dat hij na zijn avontuur zijn weg naar ons sportpark weer weet te vinden”, aldus Ron van Nijnatten, technisch manager van Halsteren.