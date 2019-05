Gianni Tiebosch ziet zijn droom om profvoetbal te halen alsnog uitkomen: ‘Hier heb ik het al die tijd voor gedaan’

Overzicht | Halsteren maakt gehakt van concurrent Unitas, Unitas'30 loopt uit op concurren­tie in zondag 2E

5 mei Door de strapatsen van Baronie de laatste weken in de Hoofdklasse B is het weer ontegenzeggelijk spannend in de competitie. Nummer vijf Halsteren nam het in eigen huis op tegen Unitas, één van de vijf titelkandidaten in de hoofdklasse.