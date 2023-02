Gestaakt duel zorgt voor opschudding: ‘Schelden had ik niet moeten doen, al vind ik 'mafkees' heel erg meevallen’

Het gestaakte duel tussen DEVO en OVV’67 heeft veel stof doen opwaaien. OVV’67 heeft zijn beklag ingediend bij de KNVB over de scheidsrechter van dienst en aan de andere kant is de leidsman verontwaardigd over het verhaal van de club uit Oosteind. Duidelijk is dat dit duel hoogstwaarschijnlijk nog wel een staartje krijgt.