Gesta verslaat eindelijk angstgegner Viola, Chaam overklast door Were Di

Chaam - Were Di 0-4 (0-0). 0-1 en 0-2 Sem van Eck, 0-3 Joep Kuijpers, 0-4 Van Eck.

,,Dit duel kwam te vroeg, we waren nog niet fit genoeg” zag Chaam-trainer Karel Daamen. ,,Were Di profiteerde met name in de tweede helft van onze foutjes.” De thuisclub eindigde het duel met tien man na rood voor Jelle van Raak. Daamen: ,,Dom, hij pakte zijn tweede geel na het wegtrappen van de bal in de laatste minuut.”