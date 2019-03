Gesta-talent Voeten: ‘Iedereen in het dorp heeft iets met voetbal. Het is wel wat als je dan in het eerste staat’

Aan het woord is Timo Voeten, die twee jaar geleden debuteerde in het eerste van Gesta. En dat terwijl hij pas 17 jaar is. ,,Ik kreeg de kans van Karel Damen toen ik net 15 was en heb die aangegrepen. Het was best spannend, ik maakte mijn debuut in een vriendschappelijke avondwedstrijd tegen Hoeven. Sindsdien ben ik er altijd bij geweest.” Hij veroverde als rechtsback een basisplaats, hoewel het wennen was. ,,Ik win mijn fysieke duels nog steeds niet allemaal, sta tegen aanvallers die een paar koppen groter en een stuk breder zijn dan ik. Die gooien me al snel aan de kant. Ik moet het sowieso van mijn snelheid en conditie hebben.”