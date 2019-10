Gesta pakt tweede zege op rij, Viola na vier wedstrijden nog altijd puntloos

Jong Brabant - Chaam 4-1 (3-0) 1-0 (pen.) en 2-0 Daan Roeffen, 3-0 Luc Spierings, 4-0 Bart Mooren, 4-1 Rick van Beckhoven. Chaam-trainer Jeroen Polman: “De snelle 1-0 via een strafschop vormde het begin van een slechte eerste helft tegen overigens een goede tegenstander. In de tweede helft boden we iets meer weerstand, al was Jong Brabant de betere ploeg.”

Viola - Were Di 1-3 (0-2) 0-1 en 0-2 Joep Kuijpers, 1-2 Max Graafmans, 1-3 Max Mulders.

“Gezien het spelbeeld hadden we in de eerste twintig minuten een doelpunt moeten maken”, vond Viola-coach Richard de Beer. “Als we die kansen benutten, hadden we de wedstrijd ook gewonnen. Positief was wel dat ik een heel ander Viola had gezien dan vorige week.”