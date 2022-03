Gesta en Viola krijgen allebei vijf goals om de oren

Chaam - Berkdijk 2-2 (0-2). 1-2 Lars van Raak, 2-2 Gerard Verbiest.

,,We moeten blij zijn met een punt’’, vond coach Karel Daamen. ,,Berkdijk was beter, maar wij hebben ook een flinke jas uitgedaan door corona. We zijn momenteel niet waar we moeten zijn.’’

Gloria UC – Were Di 0-2 (0-0).

Gloria verliest thuis van concurrent Were Di, maar het zal meer aan het hoofd hebben. Na de nederlaag afgelopen donderdagavond besloot coach John Janssen op te stappen. ,, De mentaliteit van de groep was voor mij de druppel. Teveel afwezigen door allerlei soorten redenen. Het hele seizoen nog niet compleet kunnen trainen en spelen. Daarom heb ik een stap terug gedaan.’’ De coach zou sowieso vertrekken aan het einde van het seizoen.

Reeshof – Viola 5-1 (1-0). 2-1 Jaap Caron.

Viola deed lang leuk mee, maar geeft in een tijdbestek van zeven minuten de gehele wedstrijd uit handen. Coach Dennis de Bruijn was dan ook zeer teleurgesteld. ,,De afspraken worden na een tijdje niet meer nagekomen. En toen we dat wel deden werkte het ook, dus ik ben eigenlijk erg pissed over het wedstrijdverloop.’’

GSBW – Gesta 5-1 (4-0). 4-1 Tom de Groot.

Ook Gesta krijgt een flink pak op de broek. Coach Thomas de Ridder was realistisch. ,,We hebben geen moment grip gehad. Vandaag was gewoon even uithuilen zodat we opnieuw kunnen beginnen volgende week.’’