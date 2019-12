Gesta dankt 16-jarige Noah van de Velden in derby tegen Chaam, Viola verliest van Reeshof

zondag 3A Gastel neemt koppositie over na klinkende zege, tiental Hoeven heeft geen grip op Pieter Foesenek

20:50 Door de rode kaart van Hoeven-verdediger Ralf van de Riet kantelde het duel in Etten-Leur na rust volledig. DSE-spits Pieter Foesenek had met een hattrick een behoorlijk aandeel in de 4-1-zege. Gastel wist dat het met een verschil van drie doelpunten of meer de koppositie van RBC zou overnemen. Philippine werd uiteindelijk met 5-0 naar huis gestuurd.