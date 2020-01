Gerrits schiet Dongen naar eerste doelpunt én driepunter van kalenderjaar, Sprangers uitblinker

Ook na rust was het voornamelijk Hercules dat domineerde in Dongen. Het is wachten tot de 71ste minuut eerdat Dongen zich van zijn gevaarlijke kant liet zien. Invaller Ridouan Kasrioui liet zich zien middels een fraaie actie, maar zag zijn poging rakelings langs gaan. Het bleek een startschot van een betere fase van Dongen waarin het in de 83ste minuut op voorsprong kwam. Het was Jan Gerrits die bij een corner boven iedereen uit kwam en, ietwat tegen de verhouding in, de 1-0 binnenknikte.