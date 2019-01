Ger Musters nieuwe trainer MOC’17

Column ‘Het hart van Panter Pietersma wint het van zijn portemon­nee. En dat is goed’

12 januari De door deze krant uitgeroepen beste amateurvoetballer blijft de voetbalvereniging Halsteren trouw. De Zuid-Hollandse derdedivisionist SteDoCo (Sterk door Combinatie) had een imposante zak met geld klaar liggen om gebruik te maken van de diensten van Dinteloorder Ariën Pietersma (31). Al komt de club met een ‘offer-he-can’t-refuse’ , gevoelsmens als de stoere keeper is weigert hij tóch. Zijn hart wint het van zijn portemonnee. En dat is goed.