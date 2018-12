Ger Musters na zes jaar weg bij Zundert: ‘Hij hoort bij de roodzwarte familie’

Dat meldt de club op Facebook. Volgens het bericht vinden trainer en club dat het tijd is voor vernieuwing. ,,Met een selectie die weinig verloop kent, kan dit voor beiden partijen verfrissend werken. Onder leiding van de ervaren oefenmeester bereikte v.v. Zundert voor het eerst in haar geschiedenis de tweede klasse, waarin men nu al voor het derde seizoen op rij uitkomt”, luidt het bericht.

De samenwerking begon in 2013-2014 toen Zundert in de vierde klasse acteerde. In het eerste seizoen werd via een periodetitel gelijk promotie bewerkstelligd. Na twee jaar derde klasse volgde zelfs promotie naar de tweede klasse. Op dat niveau is de ploeg nu voor het derde jaar op rij actief.