Genomineerden VoetbalAwards 2017-2018: wie wordt speler en trainer van het jaar?

Vijf spelers uit het West-Brabantse amateurvoetbal strijden om de award Speler van het Jaar. Ruben Maas, goaltjesdief van Cluzona, laat ook in de tweede klasse zien over een neusje voor de goal te beschikken en was zeer belangrijk in het bekeravontuur van de Wouwse ploeg, waarin het in de halve finale strandde. Jens Wirix stapte vorige zomer over van Hoeven naar Rood-Wit, en is ook twee klassen hoger een bepalende speler in zijn team. Halsteren levert twee spelers af op de shortlist: Nishant Jagernath, groeibriljant in de hoofdklasse, en de haast niet te passeren doelman Ariën Pietersma. Ten slotte Hovsep Manukjan, het talent van Madese Boys, completeert het kwintet aan potentiële award-winnaars.